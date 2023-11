C'è un giocatore con il quale Mazzarri ha dialogato più di tutti ieri sera!

Ultime notizie Napoli. Piccola curiosità pubblicata quest'oggi sulle pagine del quotidiano Il Mattino. Il giornale fa notare come ci sia un calciatore in particolare con il quale Walter Mazzarri ha dialogato di più ieri sera, durante la partita Atalanta-Napoli.

Si tratta di Stanislav Lobotka, il regista del Napoli il cui ruolo nella squadra sembrava essere stato ridimensionato da Garcia. Con Mazzarri, invece, è stato proprio Lobotka il giocatore più cercato dalla panchina. Insomma, come scrive Il Mattino, Lobotka "è tornato ad essere la mente della squadra. Mazzarri ha ristabilito priorità. Ha messo ordine in quella che appariva una casa lasciata in mano a degli adolescenti che non ne volevano sapere di tornare all’ordine. Ha lavorato sul caos".