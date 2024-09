C'è un giocatore che avrebbe voluto fortemente giocare Juventus-Napoli e non l'ha fatto

Ultime notizie SSC Napoli - Sabato pomeriggio Arkadiusz Milik era allo Stadium per assistere alla sfida della Juventus contro il Napoli, come racconta Tuttosport. Una partita non esattamente banale per lui, visto che le due squadre rappresentano altrettante tappe della sua carriera calcistica in Italia:

"Chi lo conosce bene spiega che avrebbe tenuto parecchio alla possibilità di disputare almeno un pezzo di partita tra le squadre che racchiudono il suo percorso professionale italiano. Perché nello specifico avrebbe significato l’aver definitivamente archiviato il problema fisico che gli è costato l’Europeo e tutta la prima parte di stagione con la Juventus. Invece ha dovuto accontentarsi di osservare la sfida dalla tribuna"