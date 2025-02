C'è un dubbio che attanaglia Conte in vista di Como-Napoli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista della sfida di domenica alle 12:30 tra Como e Napoli:



"L’altro dubbio riguarda la corsia destra. Politano è stato escluso dall’undici iniziale contro la Lazio e il suo ingresso ha rivitalizzato il Napoli tanto che èstato lui a propiziare il momentaneo 2-1. Stavolta si candida per una maglia da titolare. Con questa soluzione,



Di Lorenzo arretrerebbe nel terzetto arretrato assieme a Rrahmani e Buongiorno, il cui rientro all’Olimpico è stato positivo. Ha completato un rodaggio di un’ora e adesso dovrebbe aumentare il minutaggio. Perché il Como è una tappa fondamentale del campionato del Napoli. L’Inter è ancora troppo lontana, c’è la vittoria da ritrovare al Sinigaglia".