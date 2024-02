C'è un dilemma che sta tormentando Mazzarri a poche ore dal Milan

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito ai dubbi di formazione di Mazzarri in vista di Milan-Napoli:

"Tridente o tandem offensivo. È questo il dilemma di Walter Mazzarri in vista della sfida di domani contro il Milan, appuntamento decisivo per dare slancio alla rincorsa Champions. Serve la scintilla e un risultato positivo contro una squadra di vertice consentirebbe agli azzurri di svoltare in maniera definitiva una stagione fin qui caratterizzata da tanti problemi".