L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla possibile trattativa di calciomercato per portare Soumarè al Napoli:

"Il copione del mercato prevede pure un mediano fisico. Il francese Soumaré del Siviglia (ma di proprietà del Leicester) è un candidato forte: gli andalusi hanno già preso il sostituto e in Spagna sono convinti della sua partenza".