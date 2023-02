C’è stato un momento in cui il Sassuolo ha rischiato di rimanere travolto dal Napoli

C’è stato un momento, a metà primo tempo dopo il 2-0 di Osimhen, in cui il Sassuolo ha rischiato di rimanere travolto dallo slancio impetuoso della capolista Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

E qui è venuto fuori il carattere dei neroverdi che almeno hanno sopportato la forza d‘urto di Kvaratskhelia e compagni

"anche se non sono mai riusciti a rientrare in partita. Per assurdo la partita poteva cambiare se alla fine del primo tempo l’arbitro, col supporto Var, non avesse annullato la rete di Laurienté, ma il tecnico Alessio Dionisi, alla fine non cerca alibi"