C'è anche il Napoli sulle tracce di Hojlund: la situazione

Calcio Napoli - Non c'è dubbio che il centravanti Hojlund dell'Atalanta sia una delle rivelazioni di questo campionato. I bergamaschi l'hanno pagato 17 milioni dallo Sturm Graz ed ora il cartellino ne vale almeno 40. La filosofia degli orobici è stata sempre quella di valorizzare i calciatori per poi rivenderli a prezzi top. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport la prossima estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta.

Napoli su Hojlund?

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola le big inglesi già hanno messo nel mirino Hojlund per la prossima estate, ma anche in Italia non mancano gli estimatori. Il Napoli potrebbe farci un pensierino qualora ci fossero i presupposti per dare via Osimhen. Stesso discorso vale per la Juve con Vlahovic.Anche le due milanesi sono alla ricerca della punta.