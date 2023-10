L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa un focus su Marcelo Gallardo, allenatore argentino in lizza per sostituire Garcia al Napoli:

"Da un anno a questa parte, sembra che non si possa giocare a calcio senza Gallardo. Quando si libera una panchina importante, c'è sempre lui nell'elenco dei papabili. Hanno accostato il suo nome a Paris Saint-Germain, Chelsea, Barcellona, Atlético e Real Madrid. Fra le ultime ci sono Roma e Napoli".