Buongiorno ritrova la Juventus: con il Napoli vuole sfatare un tabù

Notizie Napoli calcio. Alessandro Buongiorno si è preso la difesa del Napoli e con il Cagliari è arrivato anche il suo primo gol in maglia azzurra.

Ora il Napoli e Buongiorno sfideranno quella Juventus che in estate è stata rifiutata proprio dal difensore ex Torino. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

Sabato tornerà a Torino per la prima volta da alfiere di un’altra squadra, anzi lo farà domani, giorno della partenza da Capodichino, e soprattutto inaugurerà una nuova saga da avversario della Juventus. A caccia di risultati differenti, di una vittoria, della prima volta che non dimenticherebbe mai: in carriera, infatti, Buongiorno non è mai riuscito a battere i bianconeri. Mai in sette sfide contro, tutte vissute con il Torino: tre giocate da titolare e fino al 90’, una vissuta per un minuto appena e due invece osservate dalla panchina. Bilancio: quattro sconfitte e tre pareggi (due raggiunti da protagonista in campo dal primo all’ultimo istante).