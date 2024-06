Buongiorno-Napoli, Conte gli ha ribadito una cosa

Napoli - Il Napoli vuole provare a convincere Alessandro Buongiorno a diventare il nuovo leader della difesa per la prossima stagione e il futuro con Antonio Conte in panchina. Nei giorni scorsi un incontro di persona tra l'allenatore del Napoli e il difensore italiano a Torino. Intanto, come riporta Tuttosport, Conte ha identificato Alessandro Buongiorno del Torino come il candidato perfetto: Conte gli lo avrebbe ribadito anche in un incontro a cena in quel di Torino. Negli ultimi giorni, la dirigenza azzurra ha intensificato i contatti con l'agente del giocatore, facendo dei progressi significativi verso un possibile accordo tra le due parti. Il Napoli è pronto a compiere un grande investimento, avvicinandosi alla richiesta di 40 milioni di euro del presidente Cairo. Tuttavia, il patron del Torino ha chiarito che nessun affare verrà concluso prima della fine degli Europei.