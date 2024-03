Buongiorno attende Osimhen, Tuttosport: è un esamone, si occuperà di lui dal 1'

Ultime notizie Serie A - In Italia il difensore del Torino Alessandro Buongiorno ne ha già marcati tanti, di centravanti. Tranne Victor Osimhen, come racconta Tuttosport.

Alessandro Buongiorno vanta sei presenze contro il Napoli: una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte.

“Nell’ultimo incrocio è anche maturato il suo primo gol ai napoletani: 7 gennaio, 3 a 0 per i granata. Osimhen quel giorno non c’era, era già con la Nigeria in vista della Coppa d’Africa.

Domani, per la prima volta, Alessandro si occuperà di lui fin dal primo minuto in marcatura come mai sino a ora in questi anni. Il nigeriano è tornato ad allenarsi normalmente, dopo il lavoro in palestra dell’altro ieri. In arrivo un altro esamone, per Ale”