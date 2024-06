Buongiorno al Napoli, CdS: quando si chiuderà l'acquisto, la strategia di Manna

Dopo l'acquisto di Rafa Marin, il Napoli vuole chiudere il secondo acquisto portandosi a casa Alessandro Buongiorno del Torino. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Napoli è in netto vantaggio su Inter e Juventus ed intende chiudere il discorso a stretto giro. Cairo, dalla sua, attende offerte importanti dalla Premier League che però non sono arrivate.

Alessandro Buongiorno al Napoli

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport sul futuro di Alessandro Buongiorno: