Buone notizie per Spalletti: la data del rientro di Zielinski e Kim Min Jae

Ultime notizie SSC Napoli - La rosa a disposizione di Luciano Spalletti da ieri è quasi al completo. Sono infatti ritornati alla base i primi tre reduci dal Mondiale: Anguissa, Olivera e Lozano, che si sono allenati in palestra e poi hanno svolto lavoro personalizzato in campo.

Ma quando rientrano Zielinski e Kim Min Jae? A rispondere a questa domanda è l'edizione odierna di Repubblica:

Oggi sarà il turno di Zielinski e domani di Kim. L’altra buona notizia per Spalletti è il recupero di Politano, che è di nuovo in gruppo dopo lo stop per affaticamento muscolare e sarà disponibile per il test amichevole al Maradona con il Lille.