Buone notizie per Mazzarri: il Napoli recupera Lindstrom col Monza

Napoli Monza: Lindstrom recuperato

Mazzarri recupera Lindstrom per Napoli Monza: un problema in meno per l'allenatore azzurro per la gara di venerdì 29 dicembre ore 18:30. Una partita dove ci saranno già tante assenze per diverse motivazioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.