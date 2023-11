Ultime notizie Napoli - Come racconta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il difensore brasiliano del Napoli Juan Jesus nella giornata di ieri ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo al Konami Training Center di Castel Volturno, incrementerà gradualmente l’intensità in allenamento durante la settimana e rientrerà tra i convocati per la sfida di sabato contro la Salernitana.