Bunker Napoli: altro clean-sheet e record Europeo per la difesa di Conte

Ultimissime Calcio Napoli - Bunker Napoli: altro clean-sheet a Torino e difesa sempre più insuperabile.

Bunker Napoli: il dato record sulla difesa di Conte

Quella di ieri è stata infatti la nona partita senza subire gol: come riporta La Gazzetta dello Sport, soltanto la Juventus con 10 ha fatto meglio. Oltre a considerare però la differenza in classifica tra le due, bisogna anche tener conto che dei 9 gol subiti 6 arrivano arrivano dai due crolli rispettivi contro Verona a inizio stagione e Atalanta di recente. Il che valorizza ancor di più il dato straordinario. Per tutte le altre volte, invece, far gola al Napoli è stata un’impresa. E nessuno o quasi ci è riuscito.