Bufera Plusvalenze in Serie A: intervento del Governo, ADL con il Napoli modello da seguire in tutto il mondo

Napoli - Il Napoli di De Laurentiis continua ad andare avanti con idee vincenti per il futuro. Dopo l'ultima sessione di calciomercato estiva dove sono andati via i grandi campioni e leader del club azzurro, sono arrivati giovani talenti emergenti che ora già hanno un prezzo maggiore rispetto a quanto sono stati pagati dal club azzurro. Tra le spese folli in Premier League e la bufera Plusvalenze in Serie A, che porterà il Governo ad intervenire, come ha ammesso dallo stesso Gravina, si fa largo proprio il Napoli di De Laurentiis con le sue idee vincenti, un modello che può essere preso in considerazione in tutto il Mondo.