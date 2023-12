"Buca l'uscita sullo 0-3, crolla". Meret non convince, voti e pagelle

Ultime notizie Napoli - Napoli-Inter 0-3, di seguito le pagelle del portiere del Napoli Alex Meret.

Napoli-Inter 0-3, pagelle Meret

Il Mattino 5,5

Provvidenziale sulla spaccata a due passi da Lautaro. Sui gol di Chalanoglu e Barella la sua innocenza è totale, ma sul terzo gol è un disastro.

Gazzetta dello Sport 5

Il nero modello Zoff è bello da vedere ma non gli porta bene. Un pallone messo in fallo laterale mostra le incertezze di reparto. Crolla al terzo gol.

Corriere dello Sport 5

Fa quasi il libero - tanti tocchi in costruzione - ma a fine primo tempo entra in gioco da portiere salvando su Lautaro in uscita. Poi Calha lo inchioda e per finire buca l’uscita sul cross di Cuadrado che Thuram infila. Male.

Tuttosport 6

Un muro su Martinez, e poco da fare sui gol subiti.

Repubblica 6

Para su Lautaro, nulla può sui gol.