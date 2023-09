Bruscolotti su Natan: "Ho dubbi sul suo valore, Careca mi ha detto una cosa. Perché non si è preso un difensore già affermato?"

L’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti riflette sulle condizioni degli azzurri e sull'ultimo arrivato, il difensore brasiliano Natan.

Di seguito le dichiarazioni di Bruscolotti su Natan.

Cajuste e Lindstrom hanno esordito, è giunto anche il momento di Natan?

«Sì, credo che sia arrivata la sua ora. Personalmente ho qualche piccolo dubbio sul valore reale, considerando che gli altri nuovi acquisti hanno già avuto minuti mentre lui ancora nessuno. Rudi Garcia però saprà gestirlo. Careca me ne ha parlato come un calciatore di prospettiva e spero si riveli di livello adeguato. Altrimenti si torna al solito discorso: perché non si è preso un difensore già affermato? Non capisco i discorsi relativi alla conoscenza della lingua o ai tempi di inserimento. Un movimento si può chiamare con un braccio. Se la qualità c’è, diventa tutto più veloce»