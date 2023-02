Bruno Giordano: "Osimhen come Higuain? Mi chiedo come mai Victor tiri i calci di rigore"

Calcio Napoli - Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla gazzetta dello Sport su Victor Osimhen. Di seguito i passaggi più importanti evidenziati da CalcioNapoli24:

Giordano, lei che qualche gol lo ha segnato, Osimhen può battere il record di Higuain?

«Non discuto le qualità di Victor ma quelli sono numeri eccezionali. A quelle quote lì, manco Lewandowski arriva senza tirare i rigori. E non capisco perché Osimhen non li tiri».

Beh, con il Liverpool fallì dal dischetto.

«Anche Higuain li sbagliava, ma alla fine continuava a tirarli. Se Victor andasse più spesso sul dischetto diventerebbe pure più freddo nel calciarli»