Bruno Giordano: "Non impiegherei mai Raspadori in questo ruolo: così si rovina un talento"

Calcio Napoli - Bruno Giordano ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport:

Quale versione di Raspadori l’ha convinta di più per ora: centravanti o esterno?

"È una punta centrale, non ha il passo per agire sulla fascia dove servono fisicità e resistenza maggiori. È un grande attaccante, che sa finalizzare e far giocare la squadra. A volte si pensa solo alle dimensioni di Haaland quando si pensa a questo tipo di calciatore, le caratteristiche invece sono varie".

Nel Napoli dove può rendere al meglio?

"Se Rudi Garcia giocasse con due centrocampisti, sarebbe la pedina perfetta alle spalle di Osimhen. Nel calcio i moduli talvolta penalizzano un giocatore e ne valorizzano un altro. Da mezzala non lo impiegherei mai, si rovinerebbe il suo talento mentre invece bisogna cercare di valorizzarlo".