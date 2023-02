Bruce Springsteen pronto a festeggiare lo scudetto a Napoli: il motivo

Parte il tour di Bruce Springsteen e la E Street Band con Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Steven Van Zandt e Max Weinberg insieme ai componenti più recenti Jake Clemons (il nipote di Clarence), Soozie Tyrell e Charles Giordano.

Bruce Springsteen

Bruce Springsteen pronto a festeggiare lo scudetto a Napoli

In Europa dal 28 aprile, con tre tappe italiane: Ferrara, Roma, Monza. Adele Zerilli, la mamma di Bruce, è originaria di Vico Equense, e Bruce ha sempre detto di tifare per il Napoli, le sue radici. Sarebbe felice di festeggiare sul palco in Italia lo scudetto del Napoli.

