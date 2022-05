Broja-Napoli, Gazzetta: azzurri pronti all'assalto, da battere la concorrenza di un top club

Ultime calciomercato Napoli. In attesa di capire se Osimhen sarà ancora a Napoli la prossima stagione, il club azzurro vuol farsi trovare pronto e già sta sondando diversi nomi: uno di questi è quello di Armando Broja.

Broja Napoli calciomercato

Calciomercato Napoli, Broja per sostituire Osimhen

Su Broja il Napoli è vigile da tempo, in attesa di capire quale futuro sarà per Osimhen (che piace tanto proprio in Premier). A parlare della situazione ci ha pensato l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: