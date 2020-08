Brescia, Cellino: "Con due balli in discoteca si sono infettati tutti i calciatori"

Calciomercato - - Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera:

Presidente Cellino, lei che ha già vissuto l’esperienza del Covid, teme questa seconda ondata di positivi fra i calciatori?

«A mio avviso è peggiore della prima. Io ho avuto il virus ma senza sintomi, stavolta parliamo di giocatori che hanno 20 anni e sono a letto con la febbre».

Anche un giocatore del Brescia è risultato positivo.

«L’abbiamo scoperto perché era in vacanza e si era sentito male: per questo si è sottoposto al tampone. Quindi ho dato disposizioni a tutti i calciatori di presentarsi in ritiro con test già effettuati: ho paura di radunarli nel centro senza analisi preventive. Poi come società provvederemo a organizzare il secondo tampone. Del resto sarei io il responsabile legale di un eventuale contagio nel gruppo».

Non sarà mica Tonali?«No assolutamente, ma anche lui è in isolamento fiduciario in via precauzionale avendo avuto contatti con giocatori positivi».



Lei quanto tempo ha impiegato prima di negativizzarsi?

«Sessanta giorni, ecco perché mi chiedo come si possa programmare la prossima stagione. Prima di iniziare avremmo bisogno di regole certe, sapendo ad esempio se gli stadi saranno aperti o chiusi o se lo Stato ci concederà la defiscalizzazione degli stipendi. Dicevano che non volevo riprendere il campionato per paura di retrocedere e invece semplicemente facevo notare che i problemi dell’annata che ancora non si è ancora conclusa si rifletteranno anche sulla prossima».

Si aspettava maggior professionalità da parte dei giocatori? Servono regole chiare prima di riprendere la prossima stagione: gli stadi saranno aperti? Avremo degli aiuti?

«Abbiamo constatato nei mesi passati di poter limitare i danni usando attenzione, senza fare i cretini. Ora con due balli in discoteca i calciatori si sono infettati tutti».