Braida: "Napoli nettamente favorito per vincere lo scudetto ma guai a dare tutto già per scontato"

Calcio Napoli - Ariedo Braida ha rilasciato una intervista a Tuttosport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24

«Fare pronostici, questa volta, è più difficile che in altre occasioni: non sarà davvero una ripresa, dopo quasi due mesi di stop e un Mondiale di mezzo, più che altro penso a un nuovo inizio».

Questo significa che il campo, da qui in avanti, potrebbe esprimere valori differenti rispetto alla prima parte di stagione?

«Se guardiamo alla vetta della classifica, il Napoli ha accumulato davvero tanto vantaggio in poco tempo. Lo vedo nettamente avanti rispetto alla concorrenza, anche se nel calcio nulla è scontato e men che meno in questa occasione. Gli uomini di Spalletti sono i naturali favoriti per il titolo, ma la porta resterà aperta per tutti fino a quando non arriverà la sentenza dell’aritmetica: è il bello dell’essenza più profonda del pallone».

Fagioli e Carnesecchi sono soltanto due esempi di talenti azzurri cresciuti grazie alla Cremonese: servirebbero più società come la vostra per fare del 2023 l’anno del rilancio anche per la Nazionale?

«E a loro vanno aggiunti anche Okoli e Gaetano, tutti giovani nel giro dell’Under 21 e in predicato di affacciarsi alla Nazionale maggiore. La realtà, però, racconta di una Serie A che esprime pochi talenti a livello numerico, altrimenti Mancini non dovrebbe ricorrere a stage in cui prova i giocatori di Serie B. La mancata qualificazione agli ultime Mondiali rappresenta un segnale inequivocabile e, in particolare, mi preoccupa la carenza di attaccanti di qualità per i prossimi anni».

Questa cartolina rischia di incidere anche sulla competitività dei club italiani in Europa?

«Napoli, Milan e Inter coltivano legittime speranze in Champions League, anche se in questo momento vedo le società inglesi e il campionato inglese troppi passi avanti rispetto a noi. La Juventus, invece, ritengo abbia tutte le possibilità di arrivare fino in fondo e vincere l’Europa League».