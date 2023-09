Braga-Napoli nel Settore Ospiti: ecco quanti biglietti sono stati venduti

Ultime notizie SSC Napoli - Doppio impegno dopo la sosta per gli azzurri: sabato prossimo il match di Marassi contro il Genoa, poi la trasferta in Portogallo con lo Sporting Braga, appuntamento cruciale perché rappresenta l’esordio in Champions League. E l'edizione odierna di Repubblica sui biglietti scrive:

"I tifosi non si perderanno questa sfida e il settore ospiti del Municipal di Braga avrà un bel colpo d’occhio. Ieri è cominciata la vendita dei tagliandi (al costo di 50 euro) e la risposta è stata positiva. Su una scorta di circa 1.500 biglietti, ne sono stati acquistati 800 e il numero è destinato ad aumentare nelle prossime ore".