Braga-Napoli, la probabile formazione di Garcia: terza linea difensiva diversa, deciso l'esterno offensivo destro

Ultime notizie Napoli - Come racconta la Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia e il suo staff hanno a disposizione il Napoli al completo, quindi chi gioca contro il Braga?

Il francese avrà la possibilità di ponderare le scelte migliori per cominciare con una vittoria il cammino di Champions nello stadio Municipal di Braga:

"Coppia di centrali Rrahmani-Natan. Per il resto, Olivera tornerà a sinistra, dunque il solo capitano Di Lorenzo sarà confermato nella terza linea. Probabile anche l’inserimento in attacco di Politano, per il centrocampo al momento dovrebbero essere confermati Anguissa, Lobotka e Zielinski"