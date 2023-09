Braga-Napoli, Garcia inserirà tre volti nuovi dal primo minuto: le scelte

Calcio Napoli - Il Napoli ha voltato pagina dopo il pareggio contro il Genoa. La concentrazione a Castel Volturno è tutta rivolta alla sfida di Champions League contro il Braga. Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, Rudi Garcia farà dei cambi nella formazione che giocherà contro i portoghesi.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda le possibili scelte di formazione di Garcia:

"Focus sulle condizioni di Rrahmani, fuori a Marassi: dopo gli impegni con il Kosovo è tornato affaticato e così Garcia ha deciso di risparmiarlo in vista di Braga. L’obiettivo, insomma, è rivederlo in campo dall’inizio in Champions , mentre già certa è la presenza di Olivera e Politano".