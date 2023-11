Boom spettatori stadio Maradona: la media parziale è già superiore all'annata scudetto, il dato

Calcio Napoli - Interessante focus pubblicato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport che ha analizzato la media spettatori di quest'anno al Maradona confrontandola con quella precedente. La media spettatori parziale di quest'anno risulta addirittura essere superiore all'annata dello scudetto. Numeri da urlo in tal senso.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"La media di 45.765 è figlia del trionfo, e ci sta, ma pure il rigurgito d’una città che contro il Milan non si è sottratta al proprio “dovere”, ha spalancato le porte del “vecchio” San Paolo a 52.250 e ha provato a resistere, in difesa di quel capolavoro che resta a sette punti, lontano ma non irrecuperabile.

Un anno fa, nonostante il terzo posto della prima stagione di Spalletti e quindi la riconquista della Champions, Napoli s’immerse nel suo campionato in una atmosfera quasi surreale, dovette imporsi e dare continuità al suo cammino, cominciò con i 36.559 contro il Monza, poi si scaldò, prese coscienza della forza di quel gruppo, si lasciò attirare verso il Maradona e con il Sassuolo, la quinta interna, arrivò a 47.156".