Boom monte ingaggi SSC Napoli, Il Mattino: con i rinnovi si viaggerà sui 130 milioni lordi! E' il record di tutta la gestione ADL, i dettagli

Notizie Calcio - L'edizione odierna de "Il Mattino" analizza la crescita e l'evoluzione del monte ingaggi del Napoli in questa stagione. Attualmente è di circa 120 milioni lordi, ma con i probabili rinnovi si può arrivare anche a 130. Ecco tutti i dettagli:

"La stagione appena iniziata vede il monte-ingaggi crescere di poco, ma lambire per la prima volta quota 120 milioni: inoltre, le trattative in essere per i rinnovi di Maksimovic (molto vicino, con un ingaggio più che raddoppiato e prolungato fino al 2024), Zielinski, Milik ed Allan oltre che di Luperto porteranno questa cifra ad aggiornarsi nuovamente: la prospettiva di arrivare, sempre guardando al lordo, ad una cifra vicina ai 130 milioni è molto concreta. Un parametro che rappresenta, allo stesso tempo, anche la necessità di trovare un delicato equilibrio di bilancio: il fatturato del Napoli, senza cessioni straordinarie, galleggia attorno ai 180-190 milioni. Per rispettare le regole imposte dal Fair Play Finanziario voluto dalla Uefa è necessario che il rapporto tra fatturato e ingaggi non sia superiore al 70%: anche per questo motivo, nella stagione in corso è stato importante per il Napoli porre in essere cessioni, in particolare quella di Simone Verdi ad appena un anno dal suo approdo in azzurro".