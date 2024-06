Notizie Calcio - Leonardo Bonucci ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'addio alla Juventus è una cicatrice che fa ancora male. Mi sarebbe piaciuto un finale diverso. Dopo la rabbia iniziale ho riflettuto, ci siamo confrontati e rinunciare all'azione legale è sta ala cosa giusta, per me la Juve è sempre stata tutto. Conte ha cambiato il calcio, non solo la Juve, aprendo al gioco di posizione".