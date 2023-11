Bologna, Orsolini: "Spalletti? Ho capito perché il Napoli ha vinto lo scudetto. E sulla presenza del presidente al centro sportivo dico..."

Ultime notizie Napoli - Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport.

Intervista Orsolini

Lei la maglia dell’Italia se l’è presa a Bologna.

«L’ho sempre detto: la mia strada in azzurro passa da quello che faccio con il club. Se faccio schifo qui, non mi chiamano. È così. Tornare in Nazionale dopo più di due anni è stato emozionante, quasi più della prima volta».

Spalletti se lo aspettava così nella gestione?

«Spalletti è un professore, sta lì, parla a tutti. Ho capito perché il Napoli ha vinto lo scudetto. Per me è un fenomeno. Sicuramente c'è concorrenza, ma non devo assolutamente temerla. Anzi, quella fa bene».

A proposito, cosa rischia l’Italia?

«Niente. Perché bastano quattro punti. Sarebbe stato meglio vincere a Wembley. Ma io penso, e spero, che riusciremo a qualificarci».

Ha cambiato qualcosa la presenza fissa di Saputo?