Bologna-Napoli, trasferta vietata ai tifosi residenti in Campania: spunta il motivo

Notizie calcio. Niente trasferta a Bologna per i tifosi del Napoli residenti in Campania. E' questa la decisione arrivatà nelle ultime ore dal ministro dell’Interno Piantedosi:, in tempo per la determinazione del Casms, il Centro di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Bologna-Napoli vietata ai residenti in Campania

La motivazione risiede nella contemporanea trasferta dei tifosi della Roma a Torino (anche ai residenti nel Lazio è stata vietata la trasferta). Come riportato dal Corriere dello Sport, la decisione è stata presa come misura cautelare ispirata sempre dalla necessità di scongiurare nuovi sviluppi dopo gli scontri verificatisi all’autogrill di Badia al Pino tra queste due tifoserie lo scorso 8 gennaio, con tanto di parziale blocco autostradale.