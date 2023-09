Bologna-Napoli, Thiago Motta ritrova Saelemaekers! Dubbio in attacco tra Orsolini e Karlsson

Domenica 24 settembre alle ore 18:00 si gioca Bologna-Napoli, prossima giornata del campionato di Serie A. Oggi il Corriere di Bologna prova ad anticipare la formazione di Thiago Motta per affrontare il Napoli campione in carica allo stadio Dall'Ara, con l'allenatore che ha più di qualche dubbio in attacco.

Bologna-Napoli

Secondo il Corriere di Bologna, Thiago Motta sarebbe pronto a sperimentare una nuova coppia offensiva formata da Orsolini e Karlsson entrambi titolari sulle fasce. Un cambio con il quale Motta spera di dare una scossa al reparto d'attacco felsineo, ancora a secco di gol. Il dubbio è se convenga sbilanciarsi così tanto per trovare qualche gol in più o se sia meglio tenere Ndoye titolare, e garantire alla squadra un po' più di copertura difensiva.

Ultime news. Scrive il Corriere: "Vale anche per la sfida contro il Napoli, per la quale dovrebbe tornare a disposizione anche Alexis Saelemaekers". Thiago Motta avrà un calciatore in più e proverà a trovare il giusto compromesso tra equilibrio e imprevedibilità in attacco.