Probabili formazioni Bologna-Napoli, Il Mattino: Gattuso ne cambia 8, attacco rivoluzionato

Ultime calcio Napoli - È a Bologna che il Napoli di Gattuso vuole superare il prossimo esame stagionale. Complice le partite ravvicinate che oramai sono diventate la routine, Gattuso ha la possibilità di sperimentare e ruotare gli uomini: i cambi potrebbero essere addirittura 8.

Gattuso

Secondo quanto riferisce Il Mattino:

“A partire dal portiere, perché Meret dovrebbe prendere il posto di Ospina. Volti nuovi anche in difesa, dove lo stakanovista Mario Rui potrebbe fermarsi per un turno di riposo, lasciando spazio a Hysaj (ancora una volta adattato sulla corsia mancina). Proprio per i terzini sarà una serata particolarmente delicata, perché dalla parte opposta dovranno tenere d'occhio le due frecce del Bologna: Skov Olsen (che agirà sulla fascia presidiata da Hysaj) e Barrow (l'uomo più in forma del Bologna con 4 gol nelle ultime 5 gare) che invece dovrà essere controllato a vista da Di Lorenzo. A proposito di difesa, Manolas scalpita per una maglia da titolare e al suo fianco giocherà Maksimovic, solo panchina per Koulibaly. Nessun dubbio circa in rientro dal primo minuto di Diego Demme. Ai suoi lati, poi, confermato Zielinski, mentre Elams darà un turno di riposo, quanto meno iniziale a Fabian Ruiz. L'idea di Gattuso è quella di cambiare integralmente il tridente iniziale rispetto alla partita pareggiata domenica. E allora partiranno dalla panchina Callejon, Mertens e Insigne con Politano, Milik e Lozano al loro posto”.