Bologna-Napoli, CdS: "Mini turnover contro i felsinei: possibile ruolo inedito per Callejon"

Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, contro il Bologna potrebbe esserci un mini turnover da parte di Ancelotti: "In compenso l’allenatore ha ritrovato, proprio contro l’Inter, Maksimovic, che si è accomodato in panchina e che dunque si giocherà il posto con il giovane Luperto, al fianco di Albiol al centro della difesa. Probabile, anzi praticamente certo, che il tandem di centrocampo, non essendoci alternative, con Diawara che sta riprendendo lentamente dopo la frattura a un piede a Salisburgo, nello scorso mese di marzo, sia composta da Fabian Ruiz e da Zielinski ma non è da scartare la possibilità che Ancelotti provi in mezzo al campo Callejon, una idea che l’allenatore ha sempre avuto e non ha mai potuto realizzare".