Bologna, Dominguez: "Il Napoli resta la squadra più forte ma dopo la pausa può accadere di tutto"

Calcio Napoli - Nico Dominguez, centrocampista del Bologna, ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport:

Cosa è successo a questo Bologna? L’inizio era stato difficile.

«Le prime partite lo sono state. Venivamo da un periodo complicato. Poi abbiamo vinto con la Fiorentina, un successo che non in molti si aspettavano. Con l’Empoli avevamo tanta fiducia, ma abbiamo perso inaspettatamente. Con la Juve abbiamo giocato male, con la Sampdoria eravamo nervosi. Poi, con il Napoli, abbiamo giocato con la testa libera. Non avevamo niente da perdere. Ora stiamo bene».

Vi aspettate risultati a sorpresa?

«All’inizio, come succede dopo ogni estate, le prime gare saranno sempre un po’ particolari. Ma non ci riguarda. Noi dobbiamo pensare a vincere tutte le partite. In questa fase in cui si ricomincia e anche dopo».

Il Napoli è da scudetto?

«Per come sono andati fino a oggi sì. Vanno bene in Champions, vanno bene in campionato. È la squadra più forte. Però non si sa mai, il campionato è lungo. Dopo questa pausa bisogna vedere cosa succede»