Bocciato Lindstrom, il Napoli non punta più sul danese! Valutazioni in corso per la sua partenza

Calciomercato Napoli - Napoli che boccia l'acquisto di Lindstrom e valuta un possibile addio immediato del giocatore. Dopo soltanto pochi mesi può salutare e andare via già nel mercato di gennaio.

Calciomercato Napoli: Lindstrom bocciato

Il Napoli stesso si pente e boccia l'acquisto di Lindstrom. Momento difficile per la squadra azzurra e ancor di più per uno degli ultimi arrivati. C'è l'analisi di mercato de Il Mattino:

"L'ingaggio di Ngonge apre ad una riflessione su Lindstrom. L'enfant prodige danese finora non è riuscito ad integrarsi nelle fila dei campioni d'Italia come si sperava e, sopratutto, come ci si aspettava dal suo pedigree. Sia con Garcia, sia con Mazzarri l'ex Eintracht Francoforte ha collezionato soltanto scampoli di partita senza mai incidere. A tal punto che Mazzarri spesso gli ha preferito Zerbin nelle rotazioni con Politano. Fin troppo chiaro che siano in corso delle valutazioni su Lindstrom che quest'estate è arrivato a Napoli come il colpo più importante del mercato azzurro, pagato fior di quattrini (25 milioni di euro). Staremo a vedere".

Lindstrom può lasciare Napoli a gennaio? La risposta è sì, in prestito può farlo ma soltanto per giocare con il suo ex club dell'Eintracht Francoforte. Perché il regolamento parla chiaro e un giocatore può vestire soltanto due maglie nella stessa stagione. Già in estate, ad inizio stagione mentre trattava col Napoli, infatti, Lindstrom è sceso in campo con la squadra tedesca e per questo motivo se vorrà andare a giocare in prestito potrà farlo di nuovo in Bundesliga, soltanto con l'Eintracht Francoforte.