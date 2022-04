"Bisogna rimanere tranquilli. Sarebbe bello se...", De Laurentiis sprona la squadra con questa frase

Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis ha voluto toccare anche l'orgoglio di una squadra apparsa un spaesata dopo il tracollo di Empoli. Il numero uno del club ha provato dunque ad incoraggiare tutto il gruppo in vista del rush finale.

De Laurentiis ieri è stato a Castel Volturno dove ha parlato con tutto il gruppo squadra. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato un virgolettato del presidente del Napoli:

"Alle dieci, proprio mentre Spalletti e i calciatori stavano per scendere in campo, De Laurentiis si è presentato a Castel Volturno, ha salutato con il sorriso dei momenti idilliaci, ha lasciato le proprie contorsioni della domenica su una panca, ed ha provveduto a spargere normalità intorno a sé e dentro un gruppo di uomini disorientato almeno quanto lui, per aver buttato via non solo una partita ma persino un sogno. «Bisogna rimanere tranquilli e riuscire a raccogliere almeno questi cinque punti che ci mancano per la aritmetica certezza della Champions. E comunque sarebbe bello riuscire a chiudere in bellezza il campionato»".