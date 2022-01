Bilancio SSC Napoli, niente rosso grazie alla mossa geniale di De Laurentiis: marchio rivalutato, le cifre!

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino analizza l'ultimo bilancio della SSC Napoli, con Aurelio De Laurentiis intenzionato a rivalutare il marchio SSC Napoli. È un rosso abnorme, da far accapponare la pelle, quello con cui la società chiude l'ultimo bilancio.

Riguardo la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis, l'edizione odierna del Mattino racconta di un bilancio che chiude con una perdita di 58,94 milioni di euro:

Ma negli ultimi tempi, anche avvicinandosi il centenario della fondazione del Napoli (nel 2026) da parte di De Laurentiis c'è un grande interessamento sul marchio:

Ma ecco la mossa di De Laurentiis per quanto riguarda il bilancio legata proprio al marchio SSC Napoli:

La società ha fatto una mossa inedita che però consente di registrare un patrimonio netto nuovamente positivo e in aumento a oltre 140 milioni di euro (126,4 milioni al 30 giugno 2020) sfruttando una norma legata al dl 104/2020, convertito nella Legge n. 126 del 13/10/2020), che permette di rivalutare a bilancio le immobilizzazioni immateriali. Una possibilità sfruttata in Serie A anche da Inter e Udinese. E il marchio del Napoli ora è iscritto a bilancio per la cifra di 75 milioni di euro. Frutto di una valutazione fatta da un esperto. Prima valeva zero. Come è scritto nelle motivazioni, l'obiettivo di questo strumento è quello di incentivare la patrimonializzazione delle imprese e limitare le perdite derivanti dai danni economici causati dalla pandemia. La stima del valore del predetto marchio Napoli è stata effettuata «secondo principi di prudenza, ragionevolezza e dimostrabilità, evitando rischi di sopravvalutazione e conseguente ingiustificato incremento di patrimonio netto».