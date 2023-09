Bilancio S.S.C. Napoli, CorSport: plusvalenze per 60 milioni e taglio monte ingaggi. Il club torna in utile dopo due anni, le cifre

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il bilancio della S.S.C. Napoli dopo questa sessione di calciomercato estiva. Il club torna nuovamente in utile dopo due anni in cui era invece in rosso. Questo grazie alle plusvalenze del coreano Kim ed anche di Lozano.

Dati bilancio SSC Napoli 2023 2024

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport: