Inter e Barcellona sold-out, torna l'effetto Maradona: per i blaugrana potrebbero esserci nuovi biglietti in vendita

Notizie Napoli calcio. Napoli-Inter e Napoli-Barcellona. Il club azzurro si appresta a vivere due serate di grande calcio allo stadio "Maradona", con due gare molto importanti per la truppa di Spalletti. I tifosi partenopei hanno risposto "presente" polverizzando i tagliandi disponibili, ma come riportato da Il Mattino potrebbero esserci presto ulteriori ticket in vendita per la sfida contro i blaugrana

Stadio Maradona

Napoli-Inter e Napoli-Barcellona, c'è il sold-out