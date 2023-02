Champions League, sarà un Maradona infuocato: biglietti Napoli-Eintracht sold-out in poche ore! Ultimi settori ancora disponibili

Notizie calcio - La voglia di vedere il Napoli di Spalletti è troppo grande per i tifosi azzurri ed ancora una volta la corsa la biglietto si è conclusa in appena poche ore. Se poi ci mettiamo che il prossimo 15 marzo al Maradona riecheggerà niovamente la musichetta della Champions League, allora ecco che la frenesia diviene assoluta.

Biglietti Napoli-Eintracht, Maradona verso il sold-out

Napoli-Eintracht Francoforte, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions, è di fatto già quasi sold-out. Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, ieri i biglietti sono stati praticamente polverizzati dalle migliaia di tifosi in coda per comprarli. In poche ore sono andati via quasi 40mila tagliandi per la gara del Maradona, con la disponibilità residua che oggi è già chiaramente limitata: restano poche centinaia di tagliandi per le due Curve inferiori e sparute possibilità in altri settori.