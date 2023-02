Napoli-Cremonese, sold-out ad un passo al Maradona: restano pochissimi biglietti, ecco dove

Notizie Napoli calcio - Lo stadio Maradona si prepara a ruggire anche per Napoli-Cremonese: il catino di Fuorigrotta sarà ancora una volta stracolmo in ogni ordine di posto per trascinare ed avvicinare ancora di più la squadra di Spalletti verso il sogno Scudetto.

Napoli-Cremonese, dato biglietti venduti

I tifosi azzurri non vogliono perdersi nemmeno un secondo di questo incredibile Napoli e la caccia al biglietto per la Cremonese aveva già fatto capire dalla prevendita che i grandi numeri sarebbero stati confermati.

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, restano pochissimi biglietti a disposizione: diverse disponibilità per l’anello inferiore della Curva A e poco altro, qualche scorta tra Distinti superiori, Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo, ma sono posti limitati, che dureranno poco.