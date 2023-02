Biglietti Eintracht-Napoli sold out: ecco quanti napoletani saranno nel settore ospiti

Ultime notizie calcio Napoli - Eintracht-Napoli, si avvicina il ritorno in Champions degli azzurri di Luciano Spalletti dopo un girone dominato con avversari del calibro di Ajax e Liverpool, oltre ai Rangers. Ed è allora febbre Champions in città.

Biglietti Eintracht-Napoli sold out: ecco quanti tagliandi

Per questo motivo rapidamente sono andati sold out i biglietti di Eintracht Francoforte-Napoli. Il sold out è arrivato in trenta minuti e la scorta dei 2.600 biglietti del settore ospiti per l’andata del match di Champions League, che si giocherà martedì 21 febbraio, è terminata. Il prezzo era di 60 euro per biglietto.

Come racconta l'edizione oggi in edicola di Repubblica, i tagliandi arriveranno via mail giovedì prossimo, così da evitare le lunghe code per i biglietti di Ajax-Napoli, ma lì fu un'espressa richiesta della società olandese.