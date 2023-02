Biglietti Eintracht-Napoli è allarme: rivenduti ad una cifra folle, manca il nome sul tagliando

Prima il caos biglietti, ora le rivendita degli stessi. Il quotidiano il Mattino si concentra sul caso biglietti di Eintracht-Napoli, la cui vendita sin da subito ha palesato delle criticità, a partire dai 2700 tagliandi a dispozione rispetto ai 10mila tifosi online intenti ad acquistare il tagliando.

Il quotidiano sostiene che sul tagliando stampato non ci sarà alcuna indicazione del nome ma un QR code e info sul posto riservato. Un fatto già accaduto per la gara di Amsterdam con l'Ajax. Il biglietto sarà sempre legato all'identità di chi lo ha acquistato online ma all'ingresso dello stadio non sarà necessario presentare un documento d'identità. Da qui l’idea di qualche furbetto di acquistare il tagliando e poi rivenderlo sul web a cifre folli: fino a 350 o 400 euro per un biglietto che in realtà ne costerebbe 60.

