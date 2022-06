Beto anche in coppia con Osimhen, ha un sogno nel cassetto

L'edizione odierna del Mattino riferisce alcune novità circa l'interessamento del Napoli per l'attaccante dell'Udinese Beto. Il quotidiano si sofferma sulle caratteristiche del portoghese.

Al suo primo anno in Serie A, Beto ha collezionato 28 presenze con la maglia dell’Udinese, segnando 11 gol. Rispetto a Osimhen, poi, avrebbe dalla sua caratteristiche tecniche completamente diverse. Non è un bomber che corre nello spazio, ma lo occupa. Il classico «vero nove» che si piazza al centro dell’area di rigore e calamita tutti i palloni che passano delle sue parti.

Vive di gol, certo, ma anche di sponde, passaggi filtranti e movimenti utili ai compagni. Insomma, perfetto per entrare a partita in corso e provare a fare l’ariete per sfondare le difese più arroccate, ma all’occorrenza potrebbe essere anche un ottimo partner in crime per Osimhen in un eventuale attacco a due punte. Il gradimento da parte del giocatore ci sarebbe tutto.

Perché il sogno nel cassetto del portoghese è sempre stato quello di giocare in Champions League, competizione che il Napoli tornerà a disputare quest’anno dopo due stagioni di purgatorio in Europa League.