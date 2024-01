Bertoni: "Napoli e Fiorentina non regalano più spettacolo come prima. Barak in azzurro? Se fossi uno della Viola..."

Napoli Calcio - Daniel Bertoni ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport:

Bertoni, stasera chi arriverà in finale di Supercoppa?

«In 90’ può succedere di tutto fra la Fiorentina e questo Napoli. Ed è meglio che non ci siano i supplementari, almeno i giocatori danno tutto subito per non andare ai rigori. La favorita delle 4 partecipanti comunque è sempre l’Inter, anche se nessuna delle altre deve sentirsi battuta in partenza perché nel calcio 2+2 a volte può fare cinque, non per forza quattro».

Le formazioni di Italiano e Mazzarri si equivalgono?

«Non c’è una favorita, c’è incertezza totale perché è un altro Napoli rispetto allo scorso anno quando Spalletti ha fatto un capolavoro tattico. Ora sta faticando e anche la Fiorentina non regala più spettacolo come prima».

Il Napoli vorrebbe Barak. Lei come si comporterebbe?

«Io glielo darei subito. Mi piace molto come calciatore, ma in viola non ha fatto bene, magari torna ai suoi livelli nel Napoli»