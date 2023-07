Bernardeschi pronto all'addio al Toronto per il Napoli: non c'è fretta per la società azzurra

Napoli - Il Napoli punta su Federico Bernardeschi anche come eventuale rinforzo in attacco per la prossima stagione. Arrivano aggiornamenti ora riguardo questa possibilità. Per Il Mattino Bernardeschi per il Napoli ha pronto l'addio al Toronto. De Laurentiis ha solo Chiavelli come suo braccio destro e operativo, mentre i vari Micheli, Meluso e Sinicropi sono solo assistenti, sembra non avere particolare fretta.