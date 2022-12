Bernardeschi: "Il Napoli sta facendo cose pazzesche e ha un giocatore straordinario! Ma per lo scudetto dico..."

Federico Bernardeschi, attaccante del Toronto FC, parla alla Gazzetta dello Sport.

“Il Napoli sta facendo cose pazzesche e ha un giocatore straordinario, Kvaratskhelia, ma io credo che per lo scudetto sia ancora tutto aperto, perché a gennaio comincerà un nuovo campionato.Vedo due squadre in grado di riaprire la corsa per il tricolore, la Juventus e l’Inter. Dieci punti di vantaggio sono tanti ma io credo che i bianconeri abbiano qualcosa dentro che manca alle altre. Potenzialmente Allegri ha una rosa più forte del Napoli ed è un tecnico con la mentalità vincente. Nelle ultime partite prima della sosta per il Mondiale ho rivisto la vera Juve: dietro è blindata e davanti ha troppa qualità. Al completo sarà dura fermarla”